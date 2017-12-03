Димитрис Прифтис: У нас нет игроков, как в "Химках", но мы показали дух"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после победы над "Химками" (80:79) отметил, что его команда продемонстрировала дух.

– Это была сумасшедшая игра. Думаю, что это удача, которая повернулась к нам лицом. Я благодарен всей команде, всем работникам. Соперник играл сегодня очень сильно, но мы победили.

– Что вы думаете о моменте на последней секунде?

– Я не понял, что там произошло.

– Вы были довольны игрой УНИКСа до того, как начался камбэк?

– Когда играешь с такими командами, которые моментально наказывают за ошибки, и когда такие команды ведут 10 очков, то разница может легко стать 20. Поэтому я был доволен, что мы дышали им в спину. Мне понравился наш дух сегодня. (Артур ЕНИКЕЕВ)