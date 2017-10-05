Димитрис Прифтис: "Было видно, что УНИКС готов"

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после победы над "Зенитом" (94:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ остался доволен игрой своей команды. По словам специалиста, эта встреча была важна для казанцев.

– Сегодня была очень важная игра, поскольку она для нас первая. Баскетболисты хорошо сыграли, видно, что они готовы, – начал Прифтис. – Это хорошее начало сезона. Мы получили большое преимущество и сумели его сохранить. Конечно, нужно отметить, что у соперника был не оптимальный состав. Дальше будем готовиться к Европе, к матчу против Андорры.

– Насколько это близко к тому, что вы хотите видеть?

– Мы просто хорошо играли, хорошо двигали мяч.

– Большая ротация – стиль нового УНИКСа или она произошла потому, что игра давалась, и вы дали ребятам выйти на площадку?

– Это было частью плана. Я рад, что каждый показал свою готовность. И мне хотелось, чтобы было видно единство команды. (Артур ЕНИКЕЕВ)