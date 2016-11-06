12:06 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "Зенит" в последние годы показывает серьезный баскетбол"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" отметил, что петербургская команда в последние годы демонстрирует высокий уровень игры. По его словам, армейцам необходимо выйти на площадку в решительном настроении.

- Нам противостоит команда, в последние годы показывающая серьезный баскетбол как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – Ожидаем тяжелой игры, особенно с учетом жестких поединков, которые мы провели в последнее время. Необходимо выйти на паркет собранными, настроенными и решительными, потому что "Зенит" демонстрирует агрессивный баскетбол.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15619

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