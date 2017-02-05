Димитрис Итудис: "Я старался ввести в игру Теодосича и Хряпу"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Автодора" (95:80) отметил, что старался ввести в игру Милоша Теодосича и Виктора Хряпу, вернувшихся после травм. По словам наставника, он увидел все то, что хотел увидеть от игроков.

- Поздравляю команду с очередной победой, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Очевидно, я старался вводить в строй вернувшихся после травмы Милоша и Виктора. В принципе, увидел то, что хотел увидеть. "Автодор", как и ожидалось, сыграл агрессивно, сражался с нами. В то же время мы смазали много бросков с периметра, хотя мы эти броски хорошо создавали и верили в них.