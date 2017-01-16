15:57 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "УНИКС - серьезный клуб, сыграем против них соответственно"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа оценил уровень игроков соперника и заявил, что Кит Лэнгфорд является одним из лучших игроков на континенте. Встреча команд состоится сегодня в Казани. Армейцы занимают первую строчку в таблице, казанцы идут на третьем месте.

– УНИКС – клуб Евролиги, обладающий, возможно, лучшим на континенте специалистом по игре один на один – Лэнгфордом, – цитирует сайт ЦСКА Итудиса. – Их стиль отличается от соперников, с которыми мы встречались в последнее время. У казанцев есть габариты, которых добавляют Кларк и Джонсон, есть атлетизм за счет Каймакоглу, Уильямса, Панина, Антипова и Параховского. Это очень серьезная команда, и мы сыграем против нее соответственно.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15783

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