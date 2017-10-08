Димитрис Итудис: "Теперь мы лучше понимаем, над чем нужно поработать"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Астаной" (92:72) в матче Единой лиги ВТБ остался недоволен второй половиной встречи. По его словам, он стал лучше понимать, над чем нужно работать

- Поздравляю команду со второй победой, здорово начинать сезон именно таким образом, - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. - Эта игра во-многом повторяла предыдущую, мы увидели те же хорошие и плохие стороны. После отличной первой половины мы не особенно удачно провели вторую, совершили много потерь. Впрочем, мы дозировали наши усилия, не использовали все возможные сочетания игроков. Можно было бы найти какие-то оправдания нашему спаду, упомянуть непростое турне, но в этом нет необходимости. Теперь мы просто лучше понимаем, над чем нужно поработать. Необходимо все матчи проводить на стабильно высоком уровне.