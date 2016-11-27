Димитрис Итудис: "Ссора с Джексоном? Моя главная задача - защищать интересы ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (105:78). Он не стал придавать значения ссоре с защитником своей команды Аароном Джексоном, который покинул площадку после этого эпизода.

– Поздравляю игроков, мы проводим хороший отрезок. За исключением очередного неудачного старта мы играли агрессивно и доминировали. Я старался распределить игровое время, никто не провел на паркете больше 22 минут, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Итудиса. – При всем уважении к "Нижнему", нас заботит тот факт, что на следующей неделе предстоит провести два матча на выезде. Сегодня мы сделали 27 передач, причем 15 пришлись на двух отличных пасующих игроков – Тео и Виктора. В целом, мы показали хороший баскетбол, я благодарю команду и болельщиков. Что касается момента с Джексоном в начале матча, мы занимаемся мужским спортом, и моя главная задача – защищать интересы ЦСКА. Я люблю Джека, как и любого другого игрока в команде.