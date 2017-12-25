Димитрис Итудис: "Сегодня дали отдых тем, кто получал большую нагрузку в предыдущих матчах"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Астаной" (79:63) поздравил болельщиков с Рождеством. Кроме того, он пожелал сопернику удачи в дальнейших играх сезона.

- Поздравляю с Рождеством всех, кто отмечает его сегодня, - цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. - Мы сегодня сфокусировались на своих профессиональных обязанностях и обыграли конкурентоспособную команду. Постарались распределить игровое время, дать отдых тем, кто получал большую нагрузку в предыдущих матчах – прежде всего, Чачо и Кайлу (Серхио Родригесу и Кайлу Хайнсу - Прим. "СЭ"). И мы справились с задачей, сделали все правильно и добились победы, с чем и поздравляю команду. "Астана" сейчас выглядит хорошо, они пополнились новым легионером и показывают хороший баскетбол, желаю им удачи в дальнейшей части сезона.