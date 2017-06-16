Димитрис Итудис: "Работать с Джексоном было настоящей привилегией"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признался, что ему было приятно работать с защитником Аароном Джексоном. Американец выступал за армейцев с 2012 года, но сторонами было принято решение не продлевать контракт.

– Работать с таким игроком, с таким характером было настоящей привилегией, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – У него всегда было желание тренироваться, соревноваться. Хочу поблагодарить Аарона за сотрудничество и достижения, которых с ним добился ЦСКА. Хочу пожелать ему удачи в жизни и в баскетболе.