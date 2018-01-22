Димитрис Итудис: "Победой для нас стало возвращение в строй Вестерманна"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" (97:80) поздравил своих игроков с победой. По его словам, команда удачно распределила игровое время, что позволило разгрузить некоторых баскетболистов.

- Большую часть матча мы провели серьезно, и я поздравляю команду, - цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. - Мы смогли распределить игровое время и разгрузить некоторых игроков, а Нандо и вовсе не включить в заявку. Победой для нас стало возвращение в строй Лео, который отсутствовал почти три месяца.

Что касается игры, отмечу, что мы вышли на третью четверть с большим желанием обороняться, сыграли мудро, "читали" неравноценные размены и вышли на "+23". В целом игра складывалась довольно гладко, с учетом того, что нам противостояла талантливая команда, играющая с большим желанием. Что касается Фридзона, у него поднялась температура, и врачи порекомендовали ему лечиться дома. Надеюсь, что Виталий скоро вернется к тренировкам, возможно, уже завтра.