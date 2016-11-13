Димитрис Итудис: "Первую половину матча ЦСКА провел не на своем уровне"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Пармы" (98:74) отметил, что команда плохо начала игру. По его словам, армейцы должны сделать выводы из своих ошибок.

- Поздравляю команду с очередной победой, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. - В начале нам не хватало энергии, в первой и второй четвертях мы играли явно не на своем уровне. Понятно, что мы хотели равномерно распределить игровое время, и никто у нас не провел больше 24-х минут на площадке. При всем уважении к "Парме", игроки которой сражались, мы должны были смотреть на общую картину. Прошло чуть больше тридцати часов после трудного матча в пятницу, соперники сражались. Интересно, что против "Реала" мы решили исход встречи во второй четверти, когда выиграли 32-12, сейчас третью четверть выиграли 34-12. Сделаем выводы - в этом матче мы получили много прямых и непрямых намеков на то, что нужно исправить.