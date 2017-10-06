Димитрис Итудис: "Не ожидал, что ЦСКА так хорошо сыграет в первой половине матча"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поздравил команду с победой над "Енисеем" (87:72) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Специалист не ожидал, что армейцы так хорошо сыграют в первой половине встречи.

– Хочу поздравить мою команду с победой. Это очень важно – начинать с победы, – приводит официальный сайт лиги слова Итудиса. – Честно говоря, мы сегодня увидели две совершенно разных картины – в первой половине и во второй. Я не ожидал, что мы так хорошо сыграем в первой, потому что у нас еще нет необходимой командной химии, мы очень нуждаемся в том, чтобы все сыгрались.

Мы только начинаем выстраивать нашу систему, игрокам нужно еще вместе поработать. Во второй половине мы остановились. Конечно, и "Енисей" стал играть лучше, но по итогам матча мы поняли, что нам еще нужно много работать. Желаю удачи "Енисею" в Лиге ВТБ и Лиге чемпионов.