Димитрис Итудис: "Нам предстоит третья схватка с "Локомотивом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии третьего матча полуфинала Единой лиги ВТБ против "Локомотива" заявил, что его подопечным надо сыграть собранно, чтобы одержать победу и выйти в финал турнира. Напомним, что армейцы ведут в серии со счетом 2-0.

– Нам предстоит третья схватка, – цитирует сайт ЦСКА Итудиса. – "Локомотив" обладает качеством, можно ожидать интенсивной борьбы. Нужно сыграть предельно собранно, чтобы взять третью победу.

Матч состоится сегодня, в 20.00 по московскому времени.