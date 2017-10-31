Димитрис Итудис: "Надеюсь, травмы игроков ЦСКА окажутся несерьезными"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над ВЭФ (94:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что его подопечные показали серьезный баскетбол. Кроме того, наставник выразил благодарность болельщикам, пришедшим поддержать команду.

- Поздравляю команду, парни показали сегодня серьезный баскетбол, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. - Надеюсь, что травмы Миши Кулагина и Лео Вестерманна окажутся несерьезными. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас.