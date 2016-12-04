Димитрис Итудис: "Локомотив" проявил больше желания, поэтому заслуженно победил"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (74:83) отметил, что соперник победил заслуженно. Для армейцев это поражение стало первым в этом турнире.

- Поздравляю "Локо". Большую часть матча соперники играли лучше, сражались, проявляли желание, лучше бросали, а потому заслуженно победили, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Мы начали с хорошей энергией, здорово защищались, но во второй и третьей четвертях пропустили 52 очка. Мы смазали 15 штрафных и множество свободных бросков, а в таких условиях сложно рассчитывать на победу. Для нас как для клуба важно знать, что мы делаем не так, когда проигрываем, потому что необходимо использовать это знание. И мы это сделаем.