Димитрис Итудис: "Локомотив" играет агрессивнее после смены тренера"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что его команде будет непросто в предстоящем матче Единой лиги ВТБ с "Локомотивом". По его словам, краснодарцы стали играть более агрессивно.

– Мы проведем очередной выездной матч практически сразу по возвращении из Бамберга, потому времени на подготовку было немного, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – "Локомотив" – хорошая команда, к которой мы относимся с уважением; она играет более агрессивно после недавней смены тренера. От нас потребуются энергия, атлетизм и концентрация, и мы ожидаем непростой игры.