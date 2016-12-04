12:52 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "Локомотив" играет агрессивнее после смены тренера"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что его команде будет непросто в предстоящем матче Единой лиги ВТБ с "Локомотивом". По его словам, краснодарцы стали играть более агрессивно.

– Мы проведем очередной выездной матч практически сразу по возвращении из Бамберга, потому времени на подготовку было немного, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – "Локомотив" – хорошая команда, к которой мы относимся с уважением; она играет более агрессивно после недавней смены тренера. От нас потребуются энергия, атлетизм и концентрация, и мы ожидаем непростой игры.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15685

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