Димитрис Итудис: "Каждый в составе "Автодора" бежит в быстрые отрывы"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что его команде будет непросто в предстоящем матче Единой лиги ВТБ с "Автодором". Он считает, что армейцам необходима полная концентрация в игре в Саратове.

– "Автодор" – это атлетичная команда, полагающаяся на энергию и энтузиазм, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Каждый в составе соперников бежит в быстрые отрывы, за исключением, разве что, Клименко, все обладают хорошими навыками владения мячом. Каждый раз, когда предстоит игра в Саратове, мы готовимся к тяжелому матчу, поскольку местная команда пользуется энергетической подпиткой от болельщиков. Нужно справиться с этим, показать концентрацию и мотивацию для победы на выезде.