22:06 21 ноября | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "Каждый в ЦСКА цеплялся за мячи"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ с "Калевом" (87:68). Он подчеркнул, что армейцам приходится распределять силы в плотном графике.

– "Калев" – конкурентоспособная команда с отличным тренером. Они старались, сражались, но мы были лучше сегодня. Каждый цеплялся за мячи, особенно Джеймс Огастин, взявший семь отскоков на чужом щите, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Моим намерением было распределить игровое время; вы знаете, что у нас сложный график в Евролиге и Лиге ВТБ, мы играли практически спаренные матчи, три игры за семь дней. Только Джексон провел больше 20 минут на паркете. Поздравляю команду с очередной гостевой победой, мы продолжаем.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15650

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