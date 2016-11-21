Димитрис Итудис: "Каждый в ЦСКА цеплялся за мячи"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ с "Калевом" (87:68). Он подчеркнул, что армейцам приходится распределять силы в плотном графике.

– "Калев" – конкурентоспособная команда с отличным тренером. Они старались, сражались, но мы были лучше сегодня. Каждый цеплялся за мячи, особенно Джеймс Огастин, взявший семь отскоков на чужом щите, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Моим намерением было распределить игровое время; вы знаете, что у нас сложный график в Евролиге и Лиге ВТБ, мы играли практически спаренные матчи, три игры за семь дней. Только Джексон провел больше 20 минут на паркете. Поздравляю команду с очередной гостевой победой, мы продолжаем.