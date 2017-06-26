Димитрис Итудис: "Хиггинс доказал, что является настоящим армейцем"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен продлением контракта с защитником Кори Хиггинсом. Напомним, что новое соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на два сезона.

– За два года с нами Кори доказал, что является настоящим армейцем, – цитирует сайт ЦСКА Итудиса. – Его огромное старание, баскетбольные и человеческие качества помогли команде выиграть титулы в Евролиге и Единой лиге ВТБ, где он выполнял значительные роли.

В течение обоих сезонов он развивался вместе с командой и товарищами и вывел ЦСКА на другой уровень. Он все еще мотивирован, собран и настроен на то, чтобы вести команду к новым победам. Мы счастливы, что Кори остается с нами. Могу пожелать ему оставаться здоровым и быть готовым к новым вызовам. Впрочем, у меня нет сомнений, что он готов.