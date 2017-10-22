Димитрис Итудис: "Единственной проблемой было большое количество потерь во второй четверти"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над "Автодором"​ (93:66) посетовал на большое количество потерь. По словам наставника, подопечные пришли в себя после поражения в Мадриде.

– Поздравляю игроков с победой. Мы задали темп матчу благодаря своей защите, старанию на своей половине, – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Единственной проблемой было большое количество потерь во второй четверти, которые позволили соперникам бежать.

В остальных четвертях саратовцы не набирали больше 15 очков. Наш подход к игре был абсолютно другим, можно сказать, что мы пришли в себя после поражения в Мадриде. Наша главная цель сейчас – становиться лучше и лучше с каждой тренировкой.