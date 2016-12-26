Димитрис Итудис: "ЦСКА задал тон действиями в защите"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ с "Енисеем" (85:63). Самым результативным игроком стал защитник армейцев Нандо Де Коло, вернувшийся после травмы. Он набрал 19 очков.

– Поздравляю команду с очередной победой. Мы задали тон нашими действиями в защите, здорово справившись с соперником, который в среднем набирает 81 очко за матч, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ. – Мы все еще имеем проблемы с потерями, которые дорого стоили нам во встрече с "Фенербахче" и не позволили лучше сыграть сегодня. Важно также, что вернулся в строй Нандо. Он даже сыграл больше, чем мы ожидали. Нандо чувствовал себя хорошо и уверенно, потому мы решили продлить время его пребывания на площадке в третьей четверти.