Димитрис Итудис: "ЦСКА в матче с "Енисеем" действовал хорошо на обоих половинах площадки"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Енисея" (101:71) отметил, что команда допустила ошибки в первой половине игры, но с желанием провела вторую.

- Мы сегодня были лучшей командой на паркете и заслужили поздравления, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Мы сделали то, что должны, здорово действовали на обеих половинах площадки.

Статистика говорит, что не очень хорошо оборонялись против быстрых отрывов, позволив оппонентам набрать 16 очков в контратаках, и поначалу плохо справлялись на периметре, дав забросить пять трехочковых подряд. После этого хорошо защищались, вынуждали терять мячи, сделали 17 подборов в нападении - почти столько, сколько гости взяли отскоков вообще, 19.

Действовали с желанием во второй половине, показав абсолютно другую картину игры. При этом совершили 17 потерь - это то, над чем предстоит поработать, над созданием пространства в нападении. К тому же, позволили отдохнуть Уиллу, Кори и Кайлу, заявив на матч даже меньше иностранцев, чем положено по лимиту.