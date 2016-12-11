Димитрис Итудис: "ЦСКА старался играть серьезно в матче против ВЭФ"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ВЭФ (82:51) отметил, что команда пыталась серьезно сыграть в этой встрече. Армейцы одержали восьмую победу в этом турнире.

- Поздравляю команду с очередной победой, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Понятно, что ВЭФ приехал без своего лучшего бомбардира Блумса, а мы постарались распределить игровое время и сыграть серьезно. Первая половина при этом получилась серьезнее второй. Хочу поблагодарить зрителей, которые поддержали нас сегодня. Кори мог выйти на площадку, но, поскольку у него есть проблема с ногой, мы договорились – если ситуация позволит, оставлю его на скамейке. Так и получилось.