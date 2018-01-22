06:39 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "ЦСКА серьезно подойдет к матчу с "Нижним Новгородом", нам нужно реабилитироваться"


Главный тренер ЦСКАДимитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" отметил, что его команде нужно реабилитироваться за поражения. Также он отдал должное сопернику.

- Продолжаем наш путь в Единой лиге ВТБ, и нам предстоит реабилитировать себя в соревновании после пары плохих результатов, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - Ждем этого матча и подойдем к нему очень серьезно. Наш соперник обладает сплавом опыта и молодости, им хватает таланта и желания, они способны играть жестко и бежать.

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