Димитрис Итудис: "ЦСКА серьезно подойдет к матчу с "Нижним Новгородом", нам нужно реабилитироваться"

Главный тренер ЦСКА​ Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" отметил, что его команде нужно реабилитироваться за поражения. Также он отдал должное сопернику.

- Продолжаем наш путь в Единой лиге ВТБ, и нам предстоит реабилитировать себя в соревновании после пары плохих результатов, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - Ждем этого матча и подойдем к нему очень серьезно. Наш соперник обладает сплавом опыта и молодости, им хватает таланта и желания, они способны играть жестко и бежать.