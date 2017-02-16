Димитрис Итудис: "ЦСКА разочаровал меня в матче с "Зенитом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" (77:90) отметил, что его команда сыграла ниже собственных возможностей. Армейцы потерпели второе поражение в этом сезоне.

- Поздравляю "Зенит", сегодня соперники играли лучше, с большим желанием с первых минут, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Наша команда выступила разочаровывающе. Мы остаемся той же командой, которая недавно разбила одну из лучших защит в Европе в матче с "Црвеной Звездой", которая забросила семь из восьми трехочковых на старте того матча. Мы создавали открытые броски, но не могли попасть не только издали, но и из-под кольца.