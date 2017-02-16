Димитрис Итудис: "ЦСКА разочаровал меня в матче с "Зенитом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" (77:90) отметил, что его команда сыграла ниже собственных возможностей. Армейцы потерпели второе поражение в этом сезоне.
- Поздравляю "Зенит", сегодня соперники играли лучше, с большим желанием с первых минут, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Наша команда выступила разочаровывающе. Мы остаемся той же командой, которая недавно разбила одну из лучших защит в Европе в матче с "Црвеной Звездой", которая забросила семь из восьми трехочковых на старте того матча. Мы создавали открытые броски, но не могли попасть не только издали, но и из-под кольца.
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Разочаровал, и уже далеко не первый матч, сам Итудис, который утратил управление командой. Состав ЦСКА не для больших побед. Кулагины, Воронцевич, Хряпа, Фриланд, Антонов явно игроки не уровня задачи победы в Евролиге. Без нормального центрового ничего команде не светит. Проигрывать столько мячей под кольцами - это показатель плохой командной игры и в защите и в нападении. Менять необходимо половину состава, президента и главного тренера, и срочно! И готовить команду уже к следующему сезону, этот позитива не принесет.
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