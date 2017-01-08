Димитрис Итудис: "ЦСКА пора возвращаться на победный путь"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Цмоки-Минск" отметил, что его команде будет противостоять опытный соперник. По его словам, армейцам пора возвращаться на победный путь. В последних четырех играх команда трижды проиграла.

- У нас был долгий день по пути в Минск, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – Нам будет противостоять опытная команда, которая здорово играет дома. Нам нужно возвращаться на путь побед, надо быть энергичными, собранными и настроенными в предстоящем матче.