12:25 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "ЦСКА пора возвращаться на победный путь"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Цмоки-Минск" отметил, что его команде будет противостоять опытный соперник. По его словам, армейцам пора возвращаться на победный путь. В последних четырех играх команда трижды проиграла.

- У нас был долгий день по пути в Минск, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – Нам будет противостоять опытная команда, которая здорово играет дома. Нам нужно возвращаться на путь побед, надо быть энергичными, собранными и настроенными в предстоящем матче.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15764

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