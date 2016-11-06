Димитрис Итудис: "ЦСКА показал хороший атакующий баскетбол"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой своей команды в матче Единой лиги ВТБ с "Зенитом" (105:56). Он подчеркнул, что армейцы вынуждены были поберечь некоторых лидеров.

– "Зенит" – серьезная команда, показывающая хороший баскетбол, и сегодня ей не доставало двух важных игроков, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Итудиса. – Поздравляю свою команду не только с победой, но и с показанным подходом к игре, с хорошим выступлением. Мы показали такой подход в матче с "Олимпиакосом", и сейчас мы снова бросались за мячами, не боялись встречать соперников телом. Понятно, что мы стремились разделить игровое время, тем более что у нас были проблемы – у Теодосича была температура, нездоровилось Джексону. При этом мы показали хороший атакующий баскетбол и с уважением отнеслись к Единой лиге ВТБ и своим достижениям.