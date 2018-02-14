Димитрис Итудис: "ЦСКА показал характер в матче с "Локомотивом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Локомотивом" (78:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что доволен волевыми качествами своих игроков. По словам специалиста, армейцы заслужили победу в этой встрече.

– Хочу отметить, что приятно играть в такой атмосфере, которая творилась сегодня в зале, – цитирует сайт Единой лиги ВТБ Итудиса. – Я благодарен моей команде за то, что они показали сегодня характер. У нас не было трех больших игроков: Кайл Хайнса, Паши Коробкова и Отелло Хантера. Нам удалось во второй половине справиться с защитой соперника, мы стали проводить атаки более изобретательно и заслуженно выиграли. Сложная игра двух очень хороших команд, но сегодня мы действительно заслужили победу.