Димитрис Итудис: "ЦСКА не должен проигрывать "-10", чтобы потом действовать как команда"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Автодором" (104:103 ОТ) посетовал на плохую реализацию трехочковых. Также специалист признал, что армейцы неудачно начали встречу, но все равно поблагодарил игроков за проявленный характер.

– Хочу поздравить свою команду с победой. Мы знали, что будет тяжело, – цитирует пресс-служба турнира Итудиса. – "Автодор" – хорошая команда, которая собрала весьма конкурентоспособный состав в Единой лиге ВТБ и Европе. Мы контролировали игру в нападении, но позволили хозяевам набрать 25 легких очков в быстрых прорывах. Хотели изменить ситуацию, и отчасти нам это удалось.

В конце матча мы догнали соперника, сыграв по-мужски, как одна команда, как сильнейший клуб Европы. Стали использовать все атакующие опции, имеющиеся в нашем распоряжении. К сожалению, не шли сегодня трехочковые – попали только 6 из 34 попыток из-за дуги. Это, наверное, наш худший процент реализации дальних бросков за длительный период времени.

В концовке основного времени во время ключевых атак "Автодора" мы старались действовать на сменах в защите, но получили "треху" от Зубчича и промазали штрафной бросок, в итоге уйдя в овертайм. В дополнительной пятиминутке стали играть более агрессивно, атаковать соперника под кольцом, выбрав правильную стратегию. Заставили Стоктона, Карреру, Фрэйзера чаще фолить и добились победы.

"Автодор" действовал против нас с большой мотивацией. Хочу поблагодарить своих игроков за усилия в концовке, но нам стоит сделать выводы из сегодняшнего матча. Ведь мы не должны ждать, пока начнем проигрывать "– 10", чтобы только потом действовать как команда. Также поздравляю с отличной игрой "Автодор" и его болельщиков, которые всегда создают в Саратове непередаваемую и удивительную атмосферу, чем очень сильно помогают своей команде.