06:50 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "ЦСКА хочет с наилучшим результатом завершить сезон"


Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис​ перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Пармы" признался, что хочет завершить турнир наилучшим образом. 

– Нам предстоит последняя встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Мы с большим уважением относимся к "Парме", соперники обладают молодой и очень талантливой командой, у нас получился сложный матч против них в Москве в первом круге. Мы готовы к игре и фокусируемся на том, чтобы с наилучшим результатом завершить групповую стадию сезона, ведь мы очень уважаем турнир, в котором выступаем.

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https://cskabasket.com/news/?id=17108

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