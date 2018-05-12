Димитрис Итудис: "ЦСКА хочет с наилучшим результатом завершить сезон"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис​ перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Пармы" признался, что хочет завершить турнир наилучшим образом.

– Нам предстоит последняя встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Мы с большим уважением относимся к "Парме", соперники обладают молодой и очень талантливой командой, у нас получился сложный матч против них в Москве в первом круге. Мы готовы к игре и фокусируемся на том, чтобы с наилучшим результатом завершить групповую стадию сезона, ведь мы очень уважаем турнир, в котором выступаем.