Димитрис Итудис: "ЦСКА чувствовал себя комфортно в некомфортной ситуации"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча выигрыша у "Химок" (90:71) в матче Единой лиги выразил мнение, что армейцы были лучше. По его словам, у москвичей возникли сложности в связи с травмой Отелло Хантера.

– Поздравляю команду, – цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. – Игра началась с шокирующей ситуации, когда травму получил Отелло Хантер. Учитывая, что Кайл (Хайнс - Прим. "СЭ") повредил икроножную мышцу в матче с "Реалом", что восстанавливается Паша (Коробков - Прим. "СЭ"), мы остались практически без центров.

Тем не менее, мы были готовы к этому, наигрывали варианты с форвардами в роли центровых, с пятью "маленькими". В этой ситуации команда проявила характер, объединилась, несмотря на то, что вышла очень далеко за пределы зоны комфорта. Я бы сказал, что мы чувствовали себя комфортно в некомфортной ситуации. И, как я говорил после победы над "Панатинаикосом", такие встречи помогают добавить уверенности в себе, закалить характер, извлечь из игроков какие-то несвойственные качества.

В целом, мы были лучше сегодня, выиграли три четверти, удержались, когда "Химки" пытались вернуться в игру, добились важной победы. Поздравляю и наших болельщиков, которые помогли своей поддержкой.