Димитрис Итудис: "ЦСКА было важно вернуть Кубок Гомельского"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил важность победы в Кубке Гомельского. Армейцы в финале обыграли "Анадолу Эфес" (87:83) и завоевали восьмой Кубок Гомельского в истории. Год назад трофей выиграли "Химки".

- Ребята показали большое желание сегодня, чтобы вернуть трофей в наш офис, в нашу раздевалку, - цитирует "РИА Новости" Итудиса. - Для нас очень важно почтить таким образом память Александра Гомельского. Мы играли с очень талантливой командой, которая сегодня атаковала с потрясающим процентом с любой дистанции. Мы можем быть довольны многим, мы заставили "Эфес" совершить 23 потери.

Правда, можно было лучше этим воспользоваться, мы могли забить больше легких мячей, но не так хорошо двигали мяч сегодня. Надо отметить и то, что "Эфес" очень агрессивно играл против наших плеймейкеров. Это была реальная игра уровня Евролиги. "Эфес" - команда большого таланта, команда с большими ожиданиями от сезона. До начала сезона у нас есть еще несколько тренировок, чтобы вернуть игре автоматизм. Летом многие игроки уезжали в сборные, сейчас мы потеряли Мишу Кулагина и Кори Хиггинса, так что мы толком не работали вместе.