Димитрис Итудис: "ЦСКА был лучшей командой на паркете"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (93:76) отметил, что победила более сильная команда. По его словам, подопечные справились с напряженным графиком.

– Поздравляю свою команду с победой. Сегодня мы были лучшей командой на паркете, – цитирует Итудиса пресс-служба клуба "Локомотива". - У нас был напряженный график, но мы справились. Отлично начали игру и в защите, и в нападении. Потери были, но если в первой четверти их было восемь, то под конец матча всего три.