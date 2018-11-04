Димитрис Итудис: "ЦСКА был лучше"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Автодором" (110:76) отметил, что результат справедлив. По его словам, он грамотно распределил игровое времяю.

– Нам не хватало концентрации в некоторые мгновения первой половины, при всем уважении к качеству, которым обладает "Автодор" на каждой позиции, прежде всего индивидуально, – приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ. – Это команда, которая бежит и использует изоляции, и во второй четверти мы много пропустили после подборов в нападении, изоляций и контратак.



В остальной части матча мы выступили серьезно в защите и нападении. Мы были лучше. Хорошо, что распределили игровое время, зная, что впереди сложные матчи.