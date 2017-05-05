Димитрис Итудис: "ЦСКА бросал довольно плохо, над этим нужно поработать"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен победой над "Астаной" (77:54) в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Также он поздравил форварда команды Никиту Курбанова, который признан лучшим обороняющимся игроком регулярного сезона.

– Поздравляю команду с победой и лидерством 1-0 в серии. Мы сыграли серьезно, особенно в защите, были собраны и вынуждали соперников совершать потери, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Итудиса. – В то же время, бросали довольно плохо, над этим нужно поработать. Хочу также поздравить Никиту с его индивидуальной наградой. Он определенно ее заслуживает, он один из лучших обороняющихся игроков. Счастлив, что он развился как игрок в нашей команде и помог нам стать лучше.