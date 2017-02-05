Димитрис Итудис: "Автодор" изменился на 70 процентов

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Автодором" отметил важность предстоящего поединка. Он также подчеркнул, что соперник сильно изменился с момента их последней встречи.

– Со времени нашей первой встречи в этом сезоне "Автодор" кардинально изменился, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – У команды новый тренер, новые схемы, новые игроки. Я бы сказал, что, по сравнению с саратовским матчем, соперник изменился на 70 процентов. При этом неизменными остались присущие нашим оппонентам атлетизм и агрессивность, которым нам придется противостоять. Мы считаем эту игру очень важной, как, впрочем, и все, в которых принимаем участие.