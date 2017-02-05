04:36 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "Автодор" изменился на 70 процентов

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Автодором" отметил важность предстоящего поединка. Он также подчеркнул, что соперник сильно изменился с момента их последней встречи.

– Со времени нашей первой встречи в этом сезоне "Автодор" кардинально изменился, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – У команды новый тренер, новые схемы, новые игроки. Я бы сказал, что, по сравнению с саратовским матчем, соперник изменился на 70 процентов. При этом неизменными остались присущие нашим оппонентам атлетизм и агрессивность, которым нам придется противостоять. Мы считаем эту игру очень важной, как, впрочем, и все, в которых принимаем участие.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15830

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Итудис придумал хорошую тактику:сначала пропеть сопернику дифирамбы,а затем разгромить его с разницей в 30-40 очков.Какие там изменения в "Автодоре",если он проигрывает Нижнему 40 очков!

08:38

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