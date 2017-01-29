Димитрис Итудис: "Астана" полагается на атлетические качества игроков"

Главный теренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии домашнего матча Единой лиги ВТБ с "Астаной" отметил, что соперник продолжает борьбу за плей-офф и делает ставку на атлетические качества игроков. По словам специалиста, многие игроки "Астаны" прекрасно действуют, находясь спиной к кольцу, поэтому для победы армейцам следует сыграть максимально собранно.

– "Астана" станет нашим третьим соперником за шесть дней, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. – Соперник показывает хороший баскетбол, команда продолжает борьбу за место в зоне плей-офф. "Астана" полагается на атлетические качества игроков, которые бегут и здорово действуют спиной к кольцу, в том числе форварды и защитники, к примеру Кацивелис. Игрой "Астаны" руководят Лоури и Миллер, важные роли играют Одом и Крубалли. Надо быть готовыми и собранными.

Напомним, что в пятничном матче из-за травм не принимали участия Павел Коробков, Милош Теодосич и Виктор Хряпа, а также оставленный вне заявки Иван Лазарев.