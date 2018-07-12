Ди Бост стал игроком "Химок"

Американский защитник Ди Бост перешел в "Химки", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 28-летним игроком заключен на один год.

В прошлом сезоне Бост провел 26 матчей в чемпионате Франции, в среднем набирая 12 очков, а также делая 5,7 передачи, 3,3 подбора и 1,6 перехвата за 28 минут.

В Лиге чемпионов ФИБА (провел 10 матчей) Бост в среднем набирал 14,1 очка, 6,2 передачи, 4,7 подбора и 1,9 перехвата за 31 минуту. В данный момент Бост выступает за "Мемфис" в Летней Лиге НБА, которая проходит в Лас-Вегасе (США).