Дэвид Блатт отрицает переговоры с ЦСКА

Главный тренер "Дарюшшафаки" Дэвид Блатт опроверг информацию о переговорах с московским ЦСКА. Ранее в СМИ появилась информация, что бывший рулевой сборной России может сменить Димитриса Итудиса.

ЦСКА в минувшем сезоне неудачно выступил в "финале четырех" Евролиги, проиграв в полуфинале "Реалу" (83:92) и в матче за третье место "Жальгирису" (77:79)

- Сейчас такое время года (когда начинают появляться слухи). Я не веду никаких переговоров ни с ЦСКА, ни с каким-либо другим клубом, - цитирует ТАСС Блатта. - Я возглавляю "Дарюшшафаку" и продолжаю с ней работать, да и у всех других клубов идет сезон.

С "Даррюшшафакой" Блатт в 2018 году выиграл Кубок Европы, одолев в финале "Локомотив".