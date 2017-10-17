Де Коло набрал 3000 очков за ЦСКА

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло довел количество набранных очков в составе российского клуба до 3000, сообщает Твиттер армейцев. 30-летний француз установил это достижение во встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Цмоки-Минск" (90:54).

Защитник дебютировал за ЦСКА в октябре 2014 года в матче Евролиги против "Цедевиты" (76:72). Самым результативным матчем в российской карьере Де Коло стала встреча в марте 2015 года против "Красного Октября". В ней защитник записал на свой счет 33 очка.