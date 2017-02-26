Дабл-дабл Теодосича принес ЦСКА победу над УНИКСом

ЦСКА на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС. Самым результативным игроком встречи стал защитник красно-синих Нандо Де Коло, набравший 23 очка. Еще один армеец, Милош Теодосич, оформил дабл-дабл: 19 очков и 10 передач.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – УНИКС (Казань) - 92:88 (23:19, 27:28, 21:16, 21:25)

Ц: Де Коло (23 + 6 передач), Теодисич (19 + 10 передач), Хайнс (11).

У: Лэнгфорд (20), Параховский (17), Уильямс (11), Колом (6 + 9 передач).