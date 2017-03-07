Дабл-дабл Колома принес УНИКСу победу над "Калевом"

УНИКС обыграл эстонский "Калев" (110:86) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Эрик Кеедус, набравший 21 очко. В составе казанского клуба дабл-дабл оформил Хоаким Колом (15 очков и 16 подборов), его одноклубник Артем Клименко записал на свой счет 18 очков и 9 подборов.

УНИКС занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата, "Калев" идет на 11-й строчке.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Калев" (Таллин) – УНИКС (Казань) – 86:110 (19:37, 19:27, 22:20, 26:26)

7 марта. Таллин. "Saku Suurhall".

К: Кеедус (21), Лютыч (15), Толлефсен (13)

У: Клименко (18 + 9 подборов), Анджушич (18), Колом (15 + 16 подборов)