ЦСКА выразил соболезнования по поводу смерти Владимира Зельдина

ЦСКА выразил соболезнования по поводу смерти знаменитого актера Владимира Зельдина. Артист скончался в возрасте 101 года в НИИ Склифосовского, где проходил лечение.

– Сегодня на 102-м году жизни скончался великий актер театра и кино, народный артист СССР и старейший болельщик ЦСКА Владимир Зельдин, – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА. – Вклад Зельдина в культуру страны отмечен высокими наградами, он дважды удостаивался ордена Трудового Красного Знамени, имел орден Дружбы, являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Зельдин становился лауреатом Государственной премии СССР и премии правительства РФ в области культуры, ему присуждали премии фестиваля "Кинотавр", фонда Станиславского, "Хрустальная Турандот" и "Золотая маска". ПБК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.