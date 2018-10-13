ЦСКА выиграл у "Нижнего Новогорода", "Астана" - у "Цмоки-Минск"

ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в первом домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2018/19. Армейцы с тремя победами лидируют в таблице. В другой встрече "Астана" на выезде взяла верх над "Цмоки-Минск".

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" (Минск) - "Астана" - 86:93 (17:17, 20:27, 23:17, 26:32)

Ц: Говенс (21), Лютыч (15), Муди (15), Шелтон (13).

А: Клеммонс (23), О'Брайен (19), Хортон (14), Гроссел (14), Дженкинс (13).

ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород" - 84:78 (20:23, 26:18, 20:23, 18:14)

Ц: Клайберн (19), Ухов (13), Хантер (12), Родригес (11).

Н: Астапкович (14), Комолов (13), Узинский (12), Попов (12), Перри (12), Драгичевич (10).