ЦСКА во второй раз победил "Локомотив", Теодосич набрал 20 очков

ЦСКА на своей площадке обыграл "Локомотив" (84:71) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарцев Райан Брокхофф, набравший 24 очка. 20 баллами отметился разгрывающий армейцев Милош Теодосич.
Счет в серии стал 2-0 в пользу столичной команды. Следующий поединок серии состоится в Краснодаре 31 мая.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
ЦСКА – "Локомотив" (Краснодар) – 84:71 (20:15, 18:21, 25:21, 21:14)
Ц: Теодосич (20), Де Коло (16), Курбанов (13), Джексон (11), Хайнс (11).
Л: Брокхофф (24), Коллинз (16 + 8 подборов), Дженнинг (10 + 7 передач).
Счет в серии: 2-0 (101:95).
Спринт
Баллами в баскетболе отметится не возможно, потому что нет в игре баскетбол ни каких баллов. Это не гимнастика.
20:17