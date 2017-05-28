ЦСКА во второй раз победил "Локомотив", Теодосич набрал 20 очков

ЦСКА на своей площадке обыграл "Локомотив" (84:71) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарцев Райан Брокхофф, набравший 24 очка. 20 баллами отметился разгрывающий армейцев Милош Теодосич.

Счет в серии стал 2-0 в пользу столичной команды. Следующий поединок серии состоится в Краснодаре 31 мая.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

ЦСКА – "Локомотив" (Краснодар) – 84:71 (20:15, 18:21, 25:21, 21:14)

Ц: Теодосич (20), Де Коло (16), Курбанов (13), Джексон (11), Хайнс (11).

Л: Брокхофф (24), Коллинз (16 + 8 подборов), Дженнинг (10 + 7 передач).

Счет в серии: 2-0 (101:95).