ЦСКА в гостях обыграл "Астану", де Коло набрал 24 очка

ЦСКА на выезде одержал победу над "Астаной" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости одержали победу со счетом 72:92 (29:15, 30:17, 15:21, 18:19).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джастин Картер, набравший 25 очков. В составе армейцев точнее всех был его коллега по амплуа Нандо де Коло, на счету которого 24 очка. Отметим, что француз провел на паркете меньше 20 минут, записав 22 балла на свой счет к концу второй четверти.

В следующем матче "Астана" 15 октября на выезде сыграет с "Зенитом", а ЦСКА в этот же день примет "Цмоки-Минск".

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Астана" - ЦСКА - 72:92 (15:29, 17:30, 21:15, 19:18)

А: Картер (25), Клеммонс (15), Каселакис (13).

Ц: де Коло (24), Клайберн (20), Фридзон (8).

8 октября. Астана. "СК Велотрек".