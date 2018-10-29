ЦСКА уверенно обыграл "Парму"

ЦСКА выиграл у "Пармы" (108:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Антон Семенов, который набрал 18 очков. У "Пармы" 14 очков набрал Эйгирдас Жукаускас.

ЦСКА выиграл все пять стартовых матчей и лидирует в турнирной таблице. "Парма" на 11-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Парма" (Пермь) - 108:84 (26:23, 24:13, 35:22, 23:26)

29 октября. Москва. "УСК ЦСКА".

Все о Единой лиге ВТБ - здесь.