ЦСКА уверенно обыграл "Парму"

ЦСКА выиграл у "Пармы" (108:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Антон Семенов, который набрал 18 очков. У "Пармы" 14 очков набрал Эйгирдас Жукаускас.
ЦСКА выиграл все пять стартовых матчей и лидирует в турнирной таблице. "Парма" на 11-й позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА - "Парма" (Пермь) - 108:84 (26:23, 24:13, 35:22, 23:26)
29 октября. Москва. "УСК ЦСКА".
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