ЦСКА стартовал с победы над "Енисеем"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА в гостях оказался сильнее "Енисея" – 97:84. Для армейской команды этот поединок стал первым в стартовавшем сезоне. Самым результативным игроком гостей стал защитник Нандо де Коло, набравший 28 очков. У "Енисея" 24 очка в свой актив записал защитник Тони Тэйлор. Отметим, что разыгрывающий армейцев Милош Теодосич пропускал эту встречу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – ЦСКА – 84:97 (16:27, 27:19, 14:32, 27:19)

Е: Тэйлор (24), Элегар (11), Заворуев (10), Трушкин (8 + 7 подборов).

Ц: Де Коло (28), Огастин (12), Воронцевич (10), Джексон (9 + 7 передач).