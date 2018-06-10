ЦСКА - снова первый! Армейцы победили "Химки" в финале Лиги ВТБ

ЦСКА обыграл "Химки" (95:84) в финальном матче Единой лиги ВТБ. Московские армейцы вновь стали победителями турнира.

В составе столичного клуба самым результативным стал Кори Хиггинс, который набрал 20 очков. У "Химок" 21 очко набрал Алексей Швед. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд и в девятый раз в своей истории. Кроме них, только "Химкам" удавалось завоевать чемпионский титул (в сезоне-2010/11).

Единая Лига ВТБ

"Финал четырех"

Финал

ЦСКА (Москва) - "Химки" - 95:84 (27:18, 27:23, 25:28, 16:15)

ЦСКА: Хиггинс, (20), Де Коло, (18), Клайберн (16)

"Химки": Швед (21), Томас, (17), Гилл, Ханикатт (по 11)

10 июня. Москва. "ВТБ Ледовый Дворец".