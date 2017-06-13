ЦСКА сделал предложение Теодосичу по новому контракту и ждет от него ответа

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб сделал контрактное предложение разыгрывающему Милошу Теодосичу и ждет от него ответа в ближайшее время. Он также добавил, что это не проблема армейцев, что в финале плей-офф Единой лиги ВТБ против "Химок" не получилось интриги (счет с серии – 3-0).

30-летний серб выступает за ЦСКА с 2011 года.

– Большой интриги в финале не получилось, но это не наша проблема, – приводит ТАСС слова Ватутина. - Мы не в школе, чтобы ставить оценки, по отношению к ЦСКА мерило одно – выиграли мы Евролигу или нет. Это не очень справедливо.

Многое в плане селекционной работы будет зависеть от того, какое решение примет наш сербский игрок Теодосич. Предложение от ЦСКА у него есть, сделали мы его давно. Решение оставаться или уезжать должен принимать Тео. Мы ждем от него ответ в ближайшее время.